Fa sesso con uno sconosciuto in vacanza, resta incinta e lancia un appello su TikTok per ritrovarlo. Ma le risposte che arrivano sono choc: “E’ morto in un incidente” (Di venerdì 7 aprile 2023) Metteteci l’estate, il sole, l’entusiasmo di quella vacanza a Tenerife tanto sognata, qualche drink di troppo e la voglia smodata di divertirsi. Sarah-Jayne conosce così per caso un ragazzo nella popolare zona della movida di Veronica’s. Insieme intraprendono una notte di follia, finiscono a letto insieme e poi, all’indomani, appena spuntano i raggi del sole, si separano e vanno ognuno per la propria strada, senza promettersi futuri incontri né tantomeno scambiarsi i numeri di telefono. Poi però ci pensa il destino a metterci lo zampino: una volta rientrata a casa, in Scozia, la ragazza – che oggi ha 30 anni – fa una clamorosa scoperta: è incinta. Proprio di quel ragazzo sconosciuto di cui ricorda solo il nome, Steve, e di cui non ha nessun altra informazione se non il fatto che all’epoca aveva 19 anni e lavorava nel centro commerciale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Metteteci l’estate, il sole, l’entusiasmo di quellaa Tenerife tanto sognata, qualche drink di troppo e la voglia smodata di divertirsi. Sarah-Jayne conosce così per caso un ragazzo nella popolare zona della movida di Veronica’s. Insieme intraprendono una notte di follia, finiscono a letto insieme e poi, all’indomani, appena spuntano i raggi del sole, si separano e vanno ognuno per la propria strada, senza promettersi futuri incontri né tantomeno scambiarsi i numeri di telefono. Poi però ci pensa il destino a metterci lo zampino: una volta rientrata a casa, in Scozia, la ragazza – che oggi ha 30 anni – fa una clamorosa scoperta: è. Proprio di quel ragazzodi cui ricorda solo il nome, Steve, e di cui non ha nessun altra informazione se non il fatto che all’epoca aveva 19 anni e lavorava nel centro commerciale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Lo Stato americano approva una legge per vietare il «cambio di sesso» ai minori. Proteste e interruzioni violente d… - DarioBallini : ??????????All'Europarlamento passa l'emendamento di condanna al Governo #Meloni per la discriminazione dei figli con ge… - BITCHYXit : Reno Gold fa sesso a tre con due bonazzi - HugMe_Pandas : RT @Tomlinvsun: banalizzare l’erasmus a un mero viaggio con l’obiettivo di scopare ??????? non è che se la vostra vita gira intorno al sesso s… - AndreaTroiani7 : RT @DegueEmilienne1: Sono disponibile a trascorrere un indimenticabile momento di sesso con te scrivimi in privato ?????? -