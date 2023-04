Fa recitare l'Ave Maria in classe, maestra sospesa per 20 giorni a Oristano (Di venerdì 7 aprile 2023) L'ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022 ha proposto alla classe di realizzare un piccolo rosario a forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una terza elementare. Poi ha recitato insieme ai piccoli un'Ave Maria e il Padre Nostro. Per questo gesto una maestra di Nuoro che insegna nella scuola priMaria di San Vero Milis, in provincia di Oristano, si è vista comminare una sospensione di 20 giorni e la riduzione dello stipendio. Provvedimento dopo le lamentele dei genitoriIl provvedimento del dirigente scolastico e dell'ufficio scolastico provinciale è arrivato dopo che due genitori si erano lamentati con la scuola. Marisa Francescangeli, 58 anni, ha raccontato la sua vicenda sulle pagine dell'Unione Sarda e parlando con l'Ansa ha ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) L'ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022 ha proposto alladi realizzare un piccolo rosario a forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una terza elementare. Poi ha recitato insieme ai piccoli un'Avee il Padre Nostro. Per questo gesto unadi Nuoro che insegna nella scuola pridi San Vero Milis, in provincia di, si è vista comminare una sospensione di 20e la riduzione dello stipendio. Provvedimento dopo le lamentele dei genitoriIl provvedimento del dirigente scolastico e dell'ufficio scolastico provinciale è arrivato dopo che due genitori si erano lamentati con la scuola. Marisa Francescangeli, 58 anni, ha raccontato la sua vicenda sulle pagine dell'Unione Sarda e parlando con l'Ansa ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoDeMartini : ?? 2??0?? GIORNI DI SOSPENSIONE PER UN’ AVE MARIA: questa la punizione inflitta a una maestra per aver fatto recitar… - Corriere : Fa recitare l’Ave Maria in classe e realizzare ai bambini un rosario. Maestra sospesa per 20 giorni - MediasetTgcom24 : Oristano, fa recitare l'Ave Maria a scuola: maestra sospesa 20 giorni con riduzione dello stipendio #oristano - RenzoCianchetti : RT @ClaudioDeglinn2: ??CI DOBBIAMO VERGOGNARE DELLA MADONNA? ??Dov'è Bergoglio???Maestra voleva recitare con i bambini un Ave Maria. ??Il g… - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: ??CI DOBBIAMO VERGOGNARE DELLA MADONNA? ??Dov'è Bergoglio???Maestra voleva recitare con i bambini un Ave Maria. ??Il g… -