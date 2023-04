F1 | Wolff giura amore alla Mercedes | “Resterò qui per sempre | non riesco ad andarmene”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il team principal della, Toto, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘motorsport.com’, ha parlato della sua carriera con la scuderia tedesca e del suo futuro: “Nel 2020 c’è stato un momento di riflessione. Il mio piano in un certo senso era quello di finire a 49 anni. L’idea che avevo in precedenza era quella di fare altro, non mi sarei immaginato oltre i 50 anni nelle vesti di team principal. Ma qualcosa in me è cambiato, in passato ogni mio progetto si basava su una linea guida ben chiara: comprare azioni di un’azienda, svilupparla, e poi vendere le azioni, e questo era il programma quando è iniziata la mia avventura in Formula 1. Ma nel 2020 sono giuntoconclusione che per la prima volta nella mia vita avevo voglia di restare dov’ero, e ho cambiato la strategia”.ha spiegato le ...