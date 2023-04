F1, la Ferrari fa ricorso contro la penalità di 5” a Sainz (Di venerdì 7 aprile 2023) La Ferrari chiede il riesame. La scuderia di Maranello ha presentato ricorso contro la penalità di 5 secondi inflitta a Carlos Sainz nel GP d’Australia, che ha fatto retrocedere lo spagnolo dal quarto al dodicesimo posto, fuori dalla zona punti. Il team principal di Maranello Frédéric Vasseur, ha fatto sapere di aver “presentato una richiesta di revisione della decisione. L’abbiamo inviata alla FIA”. In una gara negativa, condizionata già dall’incidente al primo giro di Leclerc, Sainz è stato penalizzato per aver stretto l’Aston-Martin di Fernando Alonso e aver mandato in testacoda il pilota Aston Martin. Per la Ferrari Sainz è stato trattato in modo diverso da Pierre Gasly, reduce dal contatto con la monoposto del suo compagno di squadra all’Alpine ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Lachiede il riesame. La scuderia di Maranello ha presentatoladi 5 secondi inflitta a Carlosnel GP d’Australia, che ha fatto retrocedere lo spagnolo dal quarto al dodicesimo posto, fuori dalla zona punti. Il team principal di Maranello Frédéric Vasseur, ha fatto sapere di aver “presentato una richiesta di revisione della decisione. L’abbiamo inviata alla FIA”. In una gara negativa, condizionata già dall’incidente al primo giro di Leclerc,è stato penalizzato per aver stretto l’Aston-Martin di Fernando Alonso e aver mandato in testacoda il pilota Aston Martin. Per laè stato trattato in modo diverso da Pierre Gasly, reduce dal contatto con la monoposto del suo compagno di squadra all’Alpine ...

