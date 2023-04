F1, Ferrari chiede alla FIA la revisione sulla penalità a Carlos Sainz (Di venerdì 7 aprile 2023) La Ferrari non vuol stare a guardare e, dopo quanto è accaduto nell’ultimo GP d’Australia di F1, ha deciso di presentare in via ufficiale alla FIA la richiesta di revisione della penalità comminata a Carlos Sainz all’Albert Park di Melbourne. Come è noto, in conseguenza del contatto con lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), il pilota iberico della Ferrari ha subìto cinque secondi di penalità che gli sono costati la retrocessione dalla zona punti: dal quarto al dodicesimo posto, in una gara sospesa più volte e con l’ultima tornata affrontata in regime di Safety Car. La scuderia di Maranello è intenzionata a riaprire il discorso, forte dell’articolo 14.1.1 del Codice Sportivo internazionale. Grazie a ciò, il team può ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Lanon vuol stare a guardare e, dopo quanto è accaduto nell’ultimo GP d’Australia di F1, ha deciso di presentare in via ufficialeFIA la richiesta didellacomminata aall’Albert Park di Melbourne. Come è noto, in conseguenza del contatto con lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), il pilota iberico dellaha subìto cinque secondi diche gli sono costati la retrocessione dzona punti: dal quarto al dodicesimo posto, in una gara sospesa più volte e con l’ultima tornata affrontata in regime di Safety Car. La scuderia di Maranello è intenzionata a riaprire il discorso, forte dell’articolo 14.1.1 del Codice Sportivo internazionale. Grazie a ciò, il team può ...

