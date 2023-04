F1 | Charles Leclerc | “I nostri obiettivi? Dobbiamo pensare a finire una gara senza penalità o altro”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documen… - giorgiusssss : RT @gios_00: Charles Leclerc soffre solo di una cosa: il talento. Talento che è disprezzato dalla gente nelle redazioni e sui social; tal… - Lucywillkillyou : @NikBloccato Non è nemmeno cambiato molto.. @Charles_Leclerc ?? - likeanamnesia : RT @Megheee_: Io nel novembre del 2029 che mi dirigo a Maranello per festeggiare il primo mondiale di Charles Leclerc - KF_predestinato : RT @gios_00: Charles Leclerc soffre solo di una cosa: il talento. Talento che è disprezzato dalla gente nelle redazioni e sui social; tal… -

Secondo le indiscrezioni rilanciate negli ultimi giorni, Hamilton potrebbe sbarcare in Ferrari al posto di un demoralizzato, che invece potrebbe cambiare aria e trasferirsi proprio ...Non che sia servito a granché in ottica classifica, consubito fuori dai giochi e lo spagnolo 12esimo dopo essere stato duramente penalizzato " ma Maranello ha presentato ricorso " ..., avvio da dimenticare Sei punti in tre gare: è unoda 'colonna di destra' della classifica. Vari i motivi che hanno portato il monegasco a questo bottino magrissimo che non si attendeva assolutamente fino ai primi test pre - stagionali:...

Charles Leclerc non le manda a dire. Il pilota monegasco della Ferrari, che in questo avvio di Mondiale 2023 di F1 ha raccolto la miseria di 6 punti, si è esposto ricalibrando gli obiettivi della ...Non è un buon momento per la Ferrari e ancor meno per Charles Leclerc, sfortunatissimo in questo inizio di stagione in cui è riuscito a concludere solo uno dei 3 Gran Premi disputati fin qui. Non per ...