Evan Gershkovich, chi è il giornalista americano che è stato arrestato a Mosca: le sue radici e l'amore per la Russia (Di venerdì 7 aprile 2023) Il cellulare non squillava piu?. L'ultima volta che lo staff del Wall Street Journal aveva sentito Evan Gershkovich era stato mercoledi? 29 marzo, poco prima delle 16:00, quando Evan... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 aprile 2023) Il cellulare non squillava piu?. L'ultima volta che lo staff del Wall Street Journal aveva sentitoeramercoledi? 29 marzo, poco prima delle 16:00, quando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Prima il ricatto ai rifugiati, al gas, al grano, al nucleare. Ora l’arresto del reporter Evan Gershkovich è la cat… - HSkelsen : Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato in Russia, è l'autore di questo articolo, ottimo, su come l'ec… - MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - OHorvath2 : RT @Lukyluke311: ???? Se Mosca decide di effettuare uno scambio di prigionieri con Evan Gershkovich, dovrebbe chiedere la liberazione di Juli… - AntonelloDiBell : RT @Lukyluke311: ???? Se Mosca decide di effettuare uno scambio di prigionieri con Evan Gershkovich, dovrebbe chiedere la liberazione di Juli… -