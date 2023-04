Europei di Ginnastica Artistica, l’Italia vola in Turchia per le medaglie (Di venerdì 7 aprile 2023) È tempo di Europei per la Ginnastica Artistica. Da martedì 11 a domenica 16 aprile ad Antalya, in Turchia, andrà in scena la decima edizione della manifestazione continentale: prevista la presenza di ben 321 atleti tra uomini e donne. Il direttore tecnico della Nazionale maschile Giuseppe Cocciaro ha convocato Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e l’individualista Carlo Macchini, che saranno accompagnati in gara dai tecnici Marco Fortuna, Alberto Busnari e Luigi Rocchini. Enrico Casella, direttore tecnico della Nazionale femminile, ha invece scelto Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Angela Andreoli e Manila Esposito. Il dt sarà coadiuvato come sempre dagli allenatori Monica Bergamelli e Marco Campodonico. Fuori per infortunio sia Nicola Bartolini sia Martina ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) È tempo diper la. Da martedì 11 a domenica 16 aprile ad Antalya, in, andrà in scena la decima edizione della manifestazione continentale: prevista la presenza di ben 321 atleti tra uomini e donne. Il direttore tecnico della Nazionale maschile Giuseppe Cocciaro ha convocato Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e l’individualista Carlo Macchini, che saranno accompagnati in gara dai tecnici Marco Fortuna, Alberto Busnari e Luigi Rocchini. Enrico Casella, direttore tecnico della Nazionale femminile, ha invece scelto Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Angela Andreoli e Manila Esposito. Il dt sarà coadiuvato come sempre dagli allenatori Monica Bergamelli e Marco Campodonico. Fuori per infortunio sia Nicola Bartolini sia Martina ...

