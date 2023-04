Euforia Napoli | arriva un messaggio importante di Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lucianonon vuole pensare di aver già vinto lo scudeto, il tecnico delpredica calma per dare il massimo anche in Champions League.è rimasto l’ultimo dei samurai, come ha detto lo stesso tecnico in conferenza stampa prima di Lecce-. L’allenatore non vuole assolutamente pensare di aver già vinto lo scudetto. Il margine di vantaggio è: 16 punti di vantaggio sulla seconda, ma c’è sempre l’incognita Juve che potrebbe riavere i punti di penalizzazione, a quel punto il margine di vantaggio si ridurrebbe a 12 punti. Insomma il concetto è semplice: ilnon ha ancora vinto nulla e servono altre 5 vittorie per la matematica, lo ha detto chiaro e tondo Spalleti in conferenza stampa. Ma l’allenatore delprima di ...