“Esposto sul progetto”. Il Ponte sullo Stretto fa litigare Lega e sinistra, rispunta Soumahoro (Di venerdì 7 aprile 2023) “Matteo Salvini non dice dove prenderà i 10 miliardi per costruire il Ponte sullo Stretto. Questo è un punto importante sul quale andremo a fondo e stiamo già preparando una relazione-Esposto che invieremo alla Corte dei conti”. Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e sinistra, Angelo Bonelli, ha tenuto una conferenza stampa a Messina sul Ponte che unirà Sicilia e Calabria, criticando pesantemente il progetto sul quale il leader della Lega ha impresso una grande accelerata: “Sono qui a Messina, con la Calabria alle spalle. Questo è il luogo in cui il Governo vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto, un Ponte a campata unica lungo 3600 metri, con la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) “Matteo Salvini non dice dove prenderà i 10 miliardi per costruire il. Questo è un punto importante sul quale andremo a fondo e stiamo già preparando una relazione-che invieremo alla Corte dei conti”. Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e, Angelo Bonelli, ha tenuto una conferenza stampa a Messina sulche unirà Sicilia e Calabria, criticando pesantemente ilsul quale il leader dellaha impresso una grande accelerata: “Sono qui a Messina, con la Calabria alle spalle. Questo è il luogo in cui il Governo vorrebbe realizzare il, una campata unica lungo 3600 metri, con la ...

