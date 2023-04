Espanyol-Athletic Bilbao (sabato 08 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Sfide tra squadre in difficoltà (Di venerdì 7 aprile 2023) Non sarà una sfida tra squadre che scoppiano di salute ed entusiasmo quella che vivremo sabato pomeriggio al Cornellà: si sfidano Espanyol e Athletic, che per motivi diversi hanno l’umore piuttosto basso. I Pericos hanno perso la loro quarta partita consecutiva nel derby catalano col Girona e questo è costato la panchina a Diego Martinez; InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 7 aprile 2023) Non sarà una sfida trache scoppiano di salute ed entusiasmo quella che vivremopomeriggio al Cornellà: si sfidano, che per motivi diversi hanno l’umore piuttosto basso. I Pericos hanno perso la loro quarta partita consecutiva nel derby catalano col Girona e questo è costato la panchina a Diego Martinez; InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Espanyol-Athletic Bilbao (sabato 08 aprile 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Sfide tra squadre in dif… - sportli26181512 : #Liga, Stuani affonda il 'suo' #Espanyol, frenata #Athletic, Siviglia corsaro: Nei match pomeridiani della 27ª gior… - sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 Girona-Espanyol, stasera il Barcellona: Sono quattro i match in programma oggi nella Liga spagno… -