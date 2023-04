ESCLUSIVA IN ? Ravezzani | «Lukaku frainteso! Curva chiusa? Errore Inter e Milan fuori ai quarti»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 aprile 2023) Fabio, direttore di Telelombardia, ha parlato inai microfoni di-News.it. Diversi i temi toccati col noto giornalista: da Juventus-fino alla Champions League passando per l’imminente giornata di Serie A e il futuro die Inzaghi., iniziamo da Juventus-e dal discusso giallo nei confronti di Romelu, cosa ne pensa? L’arbitro non ha capito quello che è successo. Ha scambiato per una provocazione allainvece un gesto di insofferenza legittimo verso una forma di razzismo, che un gruppo di deficienti ha manifestato nei suoi confronti. E da lì è nato tutto. Pare che non l’abbiano capito nemmeno i giocatori della Juventus, che lo hanno preso al loro volta come una provocazione. ...