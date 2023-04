Ergastolo per i sei accusati in Congo dell'omicidio di Attanasio (Di venerdì 7 aprile 2023) Le sei persone accusate dell'omicidio dell'ambasciatore d'Italia in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo sono state condannate all'Ergastolo da un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Le sei persone accusate'ambasciatore d'Italia inLuca, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo sono state condannate all'da un ...

