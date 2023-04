Erdogan, il mondo islamico sia unito nel criticare Israele (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto all'omologo iraniano Ebrahim Raisi che il mondo islamico dovrebbe essere unito contro gli attacchi di Israele in Palestina. Durante la telefonata, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha detto all'omologo iraniano Ebrahim Raisi che ildovrebbe esserecontro gli attacchi diin Palestina. Durante la telefonata, ...

Erdogan, il mondo islamico sia unito nel criticare Israele Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto all'omologo iraniano Ebrahim Raisi che il mondo islamico dovrebbe essere unito contro gli attacchi di Israele in Palestina. Durante la telefonata, Erdogan ha invitato Raisi ad ... Lavrov, 'Siamo aperti a un negoziato' Il capo della diplomazia russa ha fatto riferimento a un progetto per la creazione di un hub energetico in territorio turco già discusso nei mesi scorsi dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan con ...