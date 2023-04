Equitazione | Finali FEI Jumping World Cup 2023 | Vogel vince la Finale II | Schou guida la classifica generale

(Di venerdì 7 aprile 2023) Proseguono le competizioni in quel di Omaha, località degli Stati Uniti che sta ospitando questa settimana ledella FEICupdi, specialità salto. Nel secondo segmento previsto in programma, laII, a salire in cattedra è stato Richard. Il tedesco, in sella a Unted Touch S, ha percorso il tracciato registrando un tempo di 35.11, arginando il britannico Harry Charles (su Balou du Revention), secondo con 35.25 davanti al danese Andreas(su Darc de Lux), terzo con 35.88. Da segnalare poi la decima pizza di Enrik von Eckermann (su King Edward), primo nella gara inaugurale e rimasto attardato con 70.32 anche a causa di quattro penalità. Dopo due prove dunque in testa alla...

