(Di venerdì 7 aprile 2023) Questo è un contenuto sponsorizzato realizzato daViviamo in un’epoca dove chi è senzainternet è di fatto escluso dal mondo. Eppure ci sono persone che non hanno la linea a casa perché utilizzano soltanto il cellulare, oppure abitano in luoghi piccoli o isolati che non sono coperti dal segnale. Che fare? In loro aiuto arriva il servizio internet senza linea fissa. Come funziona internet senza linea fissa? Alcune compagnie offrono la possibilità di connettersi ad internet tramite unaLTE/5G con una sim dati e un modem apposito. Altri sfruttano i ripetitori radio ( BTS ), per diffondere il segnale nel territorio e quest’ultimo metodo è forse più stabile e affidabile. Nel corso degli anni diverse compagnie hanno cominciato ad offrire questi servizi, ma ce n’è una in particolare che è partita dal ...

Grazie a tecnologie all'avanguardia,garantisce unastabile anche in queste aree , dando a tutti la possibilità di lavorare in smart - working e accedere allo streaming, al gaming e ...È utile sapere che, per quanto riguarda questa tecnologia di, la societàdetiene il diritto d'uso su tutto il territorio nazionale. Anche questa, come la Eolowave , è una soluzione ...Un'alternativa allafissa , soprattutto per hinterland, zone grigie e quelle meno ... I numeri dell'Fwa I principali operatori Fwa sono(35%) , Linkem che è confluita in Tiscali e ...

Eolo, la connessione per tutti Il Foglio

Sono ancora tanti purtroppo gli italiani che non sono raggiunti dal segnale ADSL e dalla fibra, ma grazie a Eolo, ora tutti possono avere sia in casa che in ufficio una connessione internet senza ...