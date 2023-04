(Di venerdì 7 aprile 2023) Serata all’insegna dei colori neroazzurri martedì 4 aprile al Ristorante da Leone di Vertova, dove si è tenuta la tradizionale Cena Sociale dell’Atalanta, fondato nel 1979. Un momento di festa e condivisione all’insegna non soltanto della comune fede calcistica, ma anche e soprattutto di una socialità spontanea e contagiosa. Un rito che si ripete da oltre 40 anni e che ha confermato una volta ancora come gli eccessi (leggi violenza e business miliardari) non appartengano a tanti appassionati. A far gli onori di casa c’erano il presidente Enzo Conti e il vicario Giambattista Gherardi, mentre il ruolo di ospite d’onore è toccato alatalantino Francescocui è andato il premio “” istituito nel 1994 e pmo al traguardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... montagne_paesi : ENTUSIASMO NEROAZZURRO, AL PORTIERE ROSSI IL 'BRAVO PAPA'' DEL CLUB VALGANDINO - Montagne & Paesi - Serata all'inse… -

...come soliti atteggiamenti impazienti di cui molto spesso è stato accusato il tifo, ... Non avremo mai la controprova, ma s ono convinto che, sull'onda dell'del diciannovesimo ...... valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, Massimo Vergani, tifosoma ... Una frase scritta sull'onda dell'dovuto alla netta vittoria per 3 - 0 . Su di lui è stata ......come soliti atteggiamenti impazienti di cui molto spesso è stato accusato il tifo, ... Non avremo mai la controprova, ma s ono convinto che, sull'onda dell'del diciannovesimo ...

Entusiasmo neroazzurro, al portiere Rossi il “Bravo Papà” del Club Valgandino BergamoNews.it

Tra mille polemiche si è concluso il primo round delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus. In attesa del ritorno al San Siro, il blogger Interologo esprime il suo pensiero sul match dispu ...Sul fattore campo da imporre con continuità, il numero 15 nerazzurro è netto: “Bisogna far contare il fattore campo, c’è entusiasmo e i tifosi riempiono sempre lo stadio. Forse facciamo meno risultati ...