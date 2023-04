Entra in casa della fidanzatina per rubarle smartphone e oltre 2.000 euro. Poi, distrugge anche i mobili (Di venerdì 7 aprile 2023) Grottaferrata. Un ragazzo, appena maggiorenne, di 18 anni, e tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, ora è gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane era fidanzato con una ragazzina 16enne, nella cui casa si era introdotto contro il suo volere per portarle via lo smartphone e un portafogli con ben 2.000 euro. Diciamo, dunque, che non era proprio amore tra i due. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Paura a Grottaferrata, si incastra il braccio nell’impastatrice: rischia l’amputazione Deruba la fidanzatina dello smartphone e del portafogli I Carabinieri della Stazione di Grottaferrata hanno arrestato un 18enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Grottaferrata. Un ragazzo, appena maggiorenne, di 18 anni, e tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, ora è gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane era fidanzato con una ragazzina 16enne, nella cuisi era introdotto contro il suo volere per portarle via loe un portafogli con ben 2.000. Diciamo, dunque, che non era proprio amore tra i due. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Paura a Grottaferrata, si incastra il braccio nell’impastatrice: rischia l’amputazione Deruba ladelloe del portafogli I CarabinieriStazione di Grottaferrata hanno arrestato un 18enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fatto ...

