(Di venerdì 7 aprile 2023) Transizione ecologica. Sonodue, su 218 firmatari e 243 totali, ibergamaschi che hanno concluso il percorso per la mitigazione e l’adattamento al cambiamentotico iniziato a livello europeo con il Patto dei sindaci del 2008. Se ne parla su eco.bergamo, la rivista di 52 pagine di ambiente, ecologia, green economy in edicola domenica 9 aprile gratis con L’Eco (resterà poi disponibile nella sezione edicola digitale di questo sito). Il Patto, lanciato dalla Commissione europea, deve avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’sostenibile.

Energia e clima, il piano è pronto solo in due Comuni L'Eco di Bergamo

Transizione ecologica. Sono solo due, su 218 firmatari e 243 totali, i Comuni bergamaschi che hanno concluso il percorso per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico iniziato a livello ...Per il presidente del prossimo vertice ONU sul clima "il settore energetico deve lavorare come partner con altri settori per aiutare a decarbonizzare intere economie” ...