(Di venerdì 7 aprile 2023) A volte a scoprirla è il ginecologo durante una normale visita di routine. Altre volte l’si fa sentire, con mestruazioni dolorose o con la difficoltà ad avere un bambino. Ma che cosa è questa malattia silenziosa? «L’è una sorta d’infiammazione cronica benigna che deriva dalla migrazione delle cellule endometriali (ossia le cellule che rivestono la cavità interna dell’utero), al di fuori della loro sede naturale» spiega la dottoressa Elena Zannoni, ginecologa all’Irccs Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Mi). «Le cellule endometriali che si spostano dalla cavità uterina (loro sede naturale), di solito migrano verso le ovaie o il peritoneo pelvico, producendo nuovo endometrio dove non dovrebbe esserci» chiarisce la dottoressa Elena Zannoni. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuciaVallesi : Endometriosi: quale dieta? -

Il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni. Tutto quello che c'è da sapereUnain cui si privilegiano determinati alimenti antinfiammatori svolge un ruolo fondamentale nel trattamento dell'. Ecco, invece, i cibi da evitare per non aumentare il dolore. ......che da qualche tempo molti studi stanno indagando anche l'ipotesi che alla base dell'... prosegue l'esperta Io consiglierei in generale di aumentare il contenuto di fibre nella, ...

Endometriosi: la dieta che aiuta a stare meglio e i cibi da evitare Io Donna

L’endometriosi è, di fatto, una malattia infiammatoria. Di conseguenza la dieta migliore è quella che propone alimenti con proprietà antinfiammatorie e disintossicanti. Anche la Fondazione Italiana ...Andrea Delogu, popolarissimo volto televisivo e radiofonico, ha compiuto 40 anni anche se ne dimostra molti in meno. Andrea sta vivendo un momento magico della sua carriera, grazie ai suoi molteplici ...