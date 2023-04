Empoli | Zanetti | «Punto vitale | non ci siamo vergognati di difendere»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo il pareggio dei toscani contro il Milan: le sue dichiarazioni Paolo, ai microfoni di Sky, ha parlato dopo il pareggio dell’contro il Milan. PAREGGIO – «Abbiamo difeso benissimo.venuti qui con umiltà, giocando contro una squadra che aveva fatto una partita eccezionale con il Napoli. Non bisogna vergognarsi di sentirsi inferiori davanti ad un avversario impressionante. Questo è unper il nostro percorso». DIFESA – «Quando si viene a San Siro in questi momenti bisogna ragionare sulla forza dell’avversario e non cinelcon organizzazione ottima. Devo fare i complimenti ai ragazzi». SALVEZZA – «Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanSpazio : Zanetti non si nasconde: il tecnico dell’Empoli rivela come ha preparato il match con il Milan - MilanPress_it : Queste le parole di #Zanetti nel post di #MilanEmpoli ????? - Milannews24_com : #Zanetti dopo #MilanEmpoli ??? 'Bagno di umiltà e questo ci ha premiato' ???? - CalcioNews24 : #MilanEmpoli, le parole di #Zanetti nel post partita - Sportellate_it : Il turnover tradisce i rossoneri contro l'ottima squadra messa in campo da Zanetti. #MilanEmpoli -

L'non tira mai in porta, il Milan lo fa con troppa poca efficacia e rimane incagliato nell'arcigna resistenza dei toscani. La squadra di......lo 0 - 0 in casa contro l'. Nonostante un "assedio" per quasi novanta minuti e gli zero rischi corsi da Maignan , i rossoneri non riescono ad abbattere il muro eretto dal team di, ...(4 - 3 - 1 - 2) : Perisan; Ebuehi, de Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin (78 Haas), ... Allenatore:. La cronaca di Lecce - Napoli 1 - 2 ( GLI HIGHLIGHTS ) Ci prova subito Umtiti, ...

Milan-Empoli, Zanetti: l’elogio a Perisan, gli infortunati e gli obiettivi Tuttosport

Pioli prova a cambiare mandando in campo Florenzi e Brahim Diaz (fuori Calabria e Bennacer), risponde Zanetti con Cambiaghi e Grassi per Caputo e Bandinelli. Tonali salva tutto chiudendo una ...Il Milan spreca una ghiotta chance e non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Empoli. Nonostante un “assedio” per quasi novanta minuti e gli zero rischi corsi da Maignan, i rossoneri non riescono ad ...