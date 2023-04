Empoli | Rebecca Corsi | “Puntiamo sui giovani | se sono italiani ancora meglio”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “L’ultima è stata una vittoria importante contro una diretta concorrente, venivamo da un periodo negativo e ce la siamo goduta”. Così l’amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Milan. “San Siro è un palcoscenico importante, proveremo a fare la nostra partita contro i campioni d’Italia reduci da una straordinaria partita con Napoli. Cercheremo di sbagliare il meno possibile per riprovarci” ha aggiunto. La forza dell’è il Made in Italy: “Noisui, se. Stasera ci troviamo davanti a nostri ex che ritroviamo volentieri, per noiun motivo di ...

Rebecca Corsi, vice presidente dell'Empoli: si è così espresso a SkySport nel pre Milan-Empoli: "Ricordo San Siro anche per una retrocessione. Magico Speriamo, proveremo a fare la nostra partita. Di ...Milan, colloquio con Fabrizio Corsi dell'Empoli. Summit in vista della sessione estiva del calciomercato. Tutti i dettagli della chiacchierata in un ristorante.