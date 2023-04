Empoli | Fazzini | 'Sempre un onore giocare a San Siro Baldanzi? Giochiamo a memoria'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : Alle 21.00 al Meazza la sfida contro il Milan: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; De Winter, Marin, Caput… - PianetaMilan : #MilanEmpoli , #Fazzini: 'Giocare a San Siro è sempre un'emozione' #SempreMilan - Milannews24_com : #Fazzini a #Sky ??? Le parole del centrocampista dell'#Empoli nel pre-partita ?? - MilanNewsit : Empoli, Fazzini a Sky: 'Bellissimo poter giocare con Baldanzi a San Siro' - NumeroDiez_10 : XI UFFICIALI #MilanEmpoli MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Sae… -

(4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi;, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. A disposizione: tubljar, Ujkani; Cacace, Stojanovi, Walukiewicz; Degli ...(4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi;, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All.: Zanetti. CLASSIFICA SERIE A:(4 - 3 - 1 - 2 ): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi;, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli.

Empoli, Fazzini a Sky: "Bellissimo poter giocare con Baldanzi a San Siro" Milan News

Il Milan si affida al tridente offensivo composto da Saelemaekers, Pobega e Rebic alle spalle di Origi. L'Empoli invece con Caputo e Piccoli in attacco. Milan-Empoli, le formazioni ufficiali MILAN ...Alle 21:00 scenderanno in campo Milan-Empoli. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori per il match di San Siro Le formazioni ufficiali di Milan-Empoli, valida per la 29ª giornata di Serie A.