(Di venerdì 7 aprile 2023) La Commissione europea ha aperto un bando fino al 2 maggio per selezionare le organizzazioni da nominare come “membri aggiuntivi” del gruppo didella Commissione sulla politica sui cambiamenti climatici per l’attuazione dell’ETS2, il secondo sistema di scambio di quote diCO2 dedicato ache sarà introdotto nel quadro del ‘Fit for 55’. Il gruppo di– ricorda la Commissione europea – dispone già di una formazione per l’attuazione dell’ETS2, attualmente composta da rappresentanti delle autorità degli Stati membri. Con le nomine aggiuntive, il gruppo “mira a ottenere una visione completa di tutte le parti interessate nell’area ETS2 e beneficiare della loro conoscenza settoriale”. Il gruppo sosterrà la Commissione nella preparazione del diritto derivato relativo ...

Emissioni Co2, edifici e trasporti: Bruxelles a caccia di esperti ... Il Denaro

il secondo sistema di scambio di quote di emissioni CO2 dedicato a edifici e trasporti che sarà introdotto nel quadro del 'Fit for 55'. Il gruppo di esperti – ricorda la Commissione europea – dispone ...