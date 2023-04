Emily Ratajkowski e il bacio a Harry Styles | ecco come stanno davvero le cose

(Di venerdì 7 aprile 2023) Circa due settimane fa una paparazzata diffusa dal Daily Mail ha letteralmente infuocato il web e tutto il mondo patinato del gossip. La top modele il cantantesono stati immortalati per le vie di Tokyo mentre si scambiavano un sensualissimodegno delle migliori pellicole romantiche ( o delle esterne di Uomini e Donne!). L’inizio di una nuova storia d’amore? La vita sentimentale dellanegli ultimi anni è stata piuttosto movimentata. Dopo la rottura con Sebastian Bear-McClard, papà di suo figlio Sylvester Apollo, la bellissima modella è stata legata a Pete Davidson. Successivamente ha avuto una relazione con il comico Eric Andre. L’ex componente dei One Direction è invece reduce dalla lunghissima relazione con l’attrice e regista Olivia ...

"A volte le cose accadono" ha detto in una lunga intervista pubblicata dal Los Angeles Times in cui fa chiarezza sulle tante (troppe) cose che sono state scritte ma soprattutto supposte sul suo conto anche dai suoi ... licenzia il suo team e decide di smettere di recitare. 'Mi sentivo come un pezzo di carne che la gente poteva ... In un'intervista al Los Angeles Times, ha annunciato che ha praticamente smesso di recitare perché "Hollywood è un gran casino". La top model ha debuttato con un ruolo al fianco di Ben Affleck in L'amore bugiardo " Gone ...

