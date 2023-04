Elly Schlein presenta Segreteria Pd sui social: “Squadra solida e preparata”. Poi gli auguri di pronta guarigione a Berlusconi (Di venerdì 7 aprile 2023) “Non è mai facile fare delle scelte, questo è solo l’inizio, la composizione di una Squadra molto solida e preparata alle sfide che ci aspettano. Non mancherò di individuare le modalità per rivalorizzare tutte le competenze”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram, annunciando la Segreteria. I 21 componenti elencati dalla segretaria sono Alessandro Alfieri (riforme e PNRR), Davide Baruffi (Enti Locali), Marta Bonafoni (Coordinatrice della Segreteria, terzo settore e associazionismo), Stefania Bonaldi (Pubblica amministrazione, professioni e innovazione), Annalisa Corrado (Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030), Alfredo D’Attorre (Università), Marco Furfaro (Responsabile iniziative politiche, contrasto alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) “Non è mai facile fare delle scelte, questo è solo l’inizio, la composizione di unamoltoalle sfide che ci aspettano. Non mancherò di individuare le modalità per rivalorizzare tutte le competenze”. Lo ha detto la segretaria del Pd,, in diretta Instagram, annunciando la. I 21 componenti elencati dalla segretaria sono Alessandro Alfieri (riforme e PNRR), Davide Baruffi (Enti Locali), Marta Bonafoni (Coordinatrice della, terzo settore e associazionismo), Stefania Bonaldi (Pubblica amministrazione, professioni e innovazione), Annalisa Corrado (Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030), Alfredo D’Attorre (Università), Marco Furfaro (Responsabile iniziative politiche, contrasto alle ...

