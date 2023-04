Elly Schlein | auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Questa mattina mi ha chiamato Elly Schlein per propormi di guidare uno dei Dipartimenti del Partito Democratico, qu… - ultimora_pol : Elly #Schlein presenta la nuova segreteria #PD: sarà Marta #Bonafoni la coordinatrice. E poi Peppe #Provenzano agli… - robersperanza : Buon lavoro alla segreteria nazionale del nuovo Pd che da oggi è al lavoro con Elly Schlein nella sfida di costruir… - Mariuscom2 : RT @Massimo65755300: Berlusconi in terapia intensiva da due giorni? Il silenzio di Elly Schlein - fra551701 : RT @ChiodiDonatella: A #Berlusconi messaggi da quasi tutti i politici. Anche 'avversari'. Ma ancora muti, dopo due giorni, la #Schlein, #B… -

Roma, 07 aprile 2023 "Mi scuso da principio con chi aveva altre aspettative e speranze", le parole diin diretta su Instagram per presentare la Segreteria del Pd. / Ig'Continueremo a voler essere un problema per il governo di Giorgia Meloni ', promette la segretaria del Partito Democraticoche su Instagram annuncia i nomi della nuova segreteria del partito. Ventuno persone, dieci donne e undici uomini. 'Un giusto mix di rinnovamento, apertura, solidità e competenza ...'Una squadra solida, costruita su rinnovamento, apertura, competenze specifiche che abbiamo al nostro interno e guardando all'esterno'. Lo ha spiegatoannunciando la nuova segreria del Pd. "Faremo altre scelte per costruire il quadro dell'unico partito non personale e per valorizzare le competenze interne", ha chiarito tra l'altro la ...

Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Ringrazio Elly Schlein per la scelta di confermarmi come responsabile delle Politiche dello sport per il Partito Democratico. Un grande partito come il nostro, principale ...Le motivazioni vengono spiegate in una nota che vi riportiamo: “Nei mesi recenti il mondo progressista ha vissuto un momento di grande trasformazione grazie alla sfida di rinnovamento che ha portato ...