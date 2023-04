Elly Schlein annuncia la nuova segreteria del Pd: “Sarà un problema per Meloni” (Di venerdì 7 aprile 2023) “Abbiamo lavorato per cercare di costruire una squadra solida, basata sul rinnovamento ma anche sulle competenze specifiche che abbiamo innanzitutto al nostro interno ma anche all’esterno, con persone che possono portare un contributo al partito. Sarà un problema per Meloni”: la neo-leader del Pd Elly Shlein annuncia la nuova segreteria del partito su Instagram. “Sono stati giorni di riflessione – dice – l’obiettivo è stato quello di avere una squadra solida e preparata alle sfide che ci aspettano”. Una squadra che è “un mix di apertura, solidità e competenza”: “Ci aspetta un grande lavoro – aggiunge Schlein – voglio scusarmi per non essere riusciti a organizzare una vera conferenza stampa, Sarà mio impegno farlo”. Questa la ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) “Abbiamo lavorato per cercare di costruire una squadra solida, basata sul rinnovamento ma anche sulle competenze specifiche che abbiamo innanzitutto al nostro interno ma anche all’esterno, con persone che possono portare un contributo al partito.unper”: la neo-leader del PdShleinladel partito su Instagram. “Sono stati giorni di riflessione – dice – l’obiettivo è stato quello di avere una squadra solida e preparata alle sfide che ci aspettano”. Una squadra che è “un mix di apertura, solidità e competenza”: “Ci aspetta un grande lavoro – aggiunge– voglio scusarmi per non essere riusciti a organizzare una vera conferenza stampa,mio impegno farlo”. Questa la ...

