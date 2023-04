Elio Vito: “Forza Italia morirà con Berlusconi, non ci sarà successione. Dirigenti egoisti e scadenti, andranno a destra o con Renzi” (Di venerdì 7 aprile 2023) Forza Italia può sopravvivere dopo Silvio Berlusconi? “Direi proprio di no“. Chi parla conosce bene il partito e il suo fondatore: Elio Vito, napoletano classe 1960, deputato azzurro per otto legislature, è stato uno dei più fidati colonnelli dell’uomo di Arcore, prima da capogruppo (2001-2008) e poi da ministro per i Rapporti con il Parlamento (2008-2011), e in quanto tale alfiere del suo verbo fatto di leggi ad personam e attacchi ai giudici. Da qualche anno, però, ha avuto una folgorazione e ha scelto di dedicarsi anima e corpo alla causa dei diritti Lgbt+ e della moralità della politica, allontanandosi dalle posizioni del gruppo fino a uscirne – dimettendosi da parlamentare – nel luglio scorso. A ottobre si è iscritto ai Radicali Italiani, il partito in cui aveva iniziato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023)può sopravvivere dopo Silvio? “Direi proprio di no“. Chi parla conosce bene il partito e il suo fondatore:, napoletano classe 1960, deputato azzurro per otto legislature, è stato uno dei più fidati colonnelli dell’uomo di Arcore, prima da capogruppo (2001-2008) e poi da ministro per i Rapporti con il Parlamento (2008-2011), e in quanto tale alfiere del suo verbo fatto di leggi ad personam e attacchi ai giudici. Da qualche anno, però, ha avuto una folgorazione e ha scelto di dedicarsi anima e corpo alla causa dei diritti Lgbt+ e della moralità della politica, allontanandosi dalle posizioni del gruppo fino a uscirne – dimettendosi da parlamentare – nel luglio scorso. A ottobre si è iscritto ai Radicalini, il partito in cui aveva iniziato la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il Governo Meloni prevede condoni e sanzioni ridotte per gli evasori ed arresti e aumenti di pene per gli ambiental… - elio_vito : Il Papa è più avanti dei papisti??????? - elio_vito : Congratulazioni ed auguri di buon lavoro a @matteorenzi nuovo direttore del Riformista. Spiace un po’ che lasci la… - Steva781 : @elio_vito Ma piantala ridicolo. Sei vuoto, sei solo. Fatti una vita, fatti degli hobby. Goditi i soldi che hai pre… - Lucia76fm : @elio_vito Non un tweet totalmente dedicato a Berlusconi al quale deve parecchi anni di stipendi sostanziosi e imme… -