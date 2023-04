Elezioni Pomezia | il centrosinistra sceglie il candidato sindaco | ecco chi è

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la rottura con il Movimento 5 Stelle, ilsi riorganizza. Sono bastati pochi giorni perre ile il PD, proprio quel partito visto come la “bestia nera” dai grillini, che hanno fatto saltare l’accordo, dopo un mese e mezzo di trattative e incontri, ha avuto la meglio, visto che il nome fuoriuscito è proprio di questo partito. Ildella “coalizione delle forze progressiste”, così hanno scelto di chiamarsi, è infatti Eleonora Napolitano, la segretaria del PD. Una risposta chiara e forte alla scelta fatta dal Movimento 5 Stelle, che ha scelto invece di candidare Stefania Padula, ex consigliera comunale, ben inserita nel mondo dello sport cittadino. Adesso ci si aspetta di vedere come risponderà il ...

Il 31 agosto 2022, infatti, veniva sfiduciato il sindaco. Il prossimo 14 e 15 maggio da nord a sud della Regione le urne saranno aperte per le elezioni comunali in Fiumicino, Terracina, Velletri e Pomezia.

La coalizione delle forze progressiste è formata da Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e dalle liste “Pomezia in Testa” e “Pomezia sul serio”, oltre che essere supportata da Pomezia in ...47 comuni al voto di cui 12 con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Il Lazio si prepara, a pochi mesi dalle elezioni regionali, ad una nuova tornata elettorale per il rinnovo dei consigli c ...