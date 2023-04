Elezioni Pomezia 2023 | chi sono i candidati | quando si vota | sondaggi | le liste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 aprile 2023) Amministrative, prosegue la corsa di avvicinamento allecomunali. Il 14 e 15 maggio siper il rinnovo del consiglio comunale dopo la caduta anticipata della Giunta del Movimento 5 Stelle guidata da Adriano Zuccalà. Proprio il M5S andrà a caccia del terzo mandato consecutivo ma la partita, considerando soprattutto gli ultimi risultati elettorali, sarà tutta in salita. Per questa tornata non ci sarà, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, l’accordo con il PD che andrà da solo. Vediamo allora tutte le informazioni su queste Comunali con tutti ie leche si sfideranno a maggio.Comunali, leIn questa sezione vediamo ...