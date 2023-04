(Di venerdì 7 aprile 2023) Ricorderete molto bene che durante il Grande Fratello Vip 7, scoppiò una lite tra l’opinionistaed il concorrente. In quel caso, la donna definì il vippone come un. Adesso che il reality è però definitivamente concluso,è voluto tornare sull’accaduto. Così ha deciso dire alle parole dinei suoi confronti.risponde alle accuse lanciate dallaal GF Vip 7 Mentreha dimostrato di non aver cambiato idea sull’ormai ex vippone neanche dopo la fine del programma tv,ha partecipato ad una space su Twitter dove è acclamatissimo dai fan degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Edoardo Tavassi si gioca, con merito, la finale del #gfvip . Perennemente sarcastico non ha mai rinunciato a esser… - GrandeFratello : Un dolce risveglio al sapore di caffè per Micol ???? #GFVIP - tuttopuntotv : Edoardo Tavassi replica a Sonia Bruganelli: “Manipolatore? Sono infastidito” #gfvip #gfvip7 #incorvassi - white58783749 : RT @vipdietroloshow: stanotte la signora Emanuela madre di Edoardo Tavassi ha sgridato in diretta due ragazzi della regia del programma GF!… - BeansFrancesca : RT @BiasiErika: I Tavassi comunque sembra che vivano in una sitcom mi fanno pisciare sotto ogni volta che aprono bocca e solo Edoardo potev… -

Sonia Bruganelli nei sei mesi di GF Vip ha sempre espresso le sue opinioni in modo diretto e senza troppi filtri. L'opinionista in più occasioni ha dichiarato cheall'interno del gioco per lei è stato un manipolatore. Tesi che ha portato avanti in questi giorni in due interviste rilasciate a Leggo e a Chi .e la replica a Sonia ...Per questo è tempo di bilanci e Guendalina, sorella di, ha voluto scrivere una lettera all'ormai ex gieffino, tra i 'delusi' della finalissima. A Novella 2000 , la nota influencer e ...Così come ho detto ache è stato un manipolatore ma ce l'avevo con il giocatore e non con la persona. È normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia ...

Gf Vip 7, ex Vippone si scaglia contro Edoardo Tavassi e Attilio Romita, poi si complimenta con Antonella ... Isa e Chia

La moglie di Paolo Bonolis ha anche confessato chi, invece, non le sarebbe piaciuto all’interno del format tv e tra questi vi sarebbero stati senza dubbio Edoardo Tavassi (contro cui si è scagliata ...La showgirl Carmen di Pietro fa impazzire i fan mostrandosi in babydoll su Instagram. Nonostante i suoi 57 anni è in formissima.