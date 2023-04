"Ecco qual è la verità": il ruggito di Ilary Blasi, grande imbarazzo per Totti (Di venerdì 7 aprile 2023) Adesso basta! Ilary Blasi non ne potrebbe proprio più di passare per quello che non è. Non ne può più di essere accusata di cose non vere, "oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione", hanno sottolineato gli avvocati Simeone e Rossi ai quali la showgirl ha dato mandato di precisare che Francesco Totti non gli ha mai fatto alcuna offerta, né tantomeno di 15mila euro. "La Signora Blasi", puntualizzano i legali, "non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine. Ancora una volta si tenta di dare un'immagine della Signora Blasi in contrasto con quella reale". Cosa c'è di vero allora di quanto raccontato dal Corriere della Sera? Si può ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Adesso basta!non ne potrebbe proprio più di passare per quello che non è. Non ne può più di essere accusata di cose non vere, "oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione", hanno sottolineato gli avvocati Simeone e Rossi aii la showgirl ha dato mandato di precisare che Francesconon gli ha mai fatto alcuna offerta, né tantomeno di 15mila euro. "La Signora", puntualizzano i legali, "non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signornon ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine. Ancora una volta si tenta di dare un'immagine della Signorain contrasto con quella reale". Cosa c'è di vero allora di quanto raccontato dal Corriere della Sera? Si può ...

