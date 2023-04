Ecco la nuova segreteria del Pd, Schlein la presenta in diretta Instagram (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Elly Schlein ha annunciato in diretta dal suo profilo Instagram la nuova segreteria politica del Partito Democratico. "Questa segreteria - ha detto - è un mix di apertura e solidità e competenza, ci aspetta un grande lavoro, voglio scusarmi per non essere riusciti a organizzare una vera conferenza stampa, sarà mio impegno farlo". E poi: "Siamo andati un pò lunghi. Auguro buona Pasqua a tutte e tutti. Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata, abbiamo fatto due campagne di fila e mi prenderò anch'io qualche giorno per riposarmi, perchè non mi sono fermata dal 26 febbraio. Per fare tutto il lavoro che ci aspetta con una squadra di grande qualità". Schlein ha riferito di aver chiesto a Giovanni Gaspare Righi "di essere a capo della mia ... Leggi su agi (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Ellyha annunciato indal suo profilo Instagram lapolitica del Partito Democratico. "Questa- ha detto - è un mix di apertura e solidità e competenza, ci aspetta un grande lavoro, voglio scusarmi per non essere riusciti a organizzare una vera conferenza stampa, sarà mio impegno farlo". E poi: "Siamo andati un pò lunghi. Auguro buona Pasqua a tutte e tutti. Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata, abbiamo fatto due campagne di fila e mi prenderò anch'io qualche giorno per riposarmi, perchè non mi sono fermata dal 26 febbraio. Per fare tutto il lavoro che ci aspetta con una squadra di grande qualità".ha riferito di aver chiesto a Giovanni Gaspare Righi "di essere a capo della mia ...

