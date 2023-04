Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroidera in realtà Michel de Notredame, un ragazzo nato nel 1503 a Saint-Rémy-de-Provence, in Francia. Inizialmente ha lavorato come farmacista, poi ha frequentato l’Università di Montpelier per conseguire una laurea in medicina. Lungo la strada fu espulso per aver praticato “commercio e uso di rimedi erboristici“. La giuria non sa se allasia tornato a scuola e abbia ricevuto una licenza medica, ma la biografia sottolinea che ha lavorato come medico durante l’epidemia di peste in Italia e Francia. In effetti, divenne un medico della peste molto famoso per i suoi metodi progressivi che includevano miscele di erbe, igiene e rimozione di cadaveri dalle città per rallentare la diffusione della malattia. Ma soprattutto, tuttavia,è meglio conosciuto per le sue 942 quartine poetiche ...