"Ecco chi lascia la scuola". Amici 22, colpo di scena durante le registrazioni: l'annuncio di Maria

Giovedì 7 aprile si sono tenute le registrazioni della puntata di Amici 22 che andrà in onda domani sera. Come al solito è emerso chi andrà al ballottaggio tra i ragazzi, ma non chi dovrà abbandonare la scuola. Il motivo sempre lo stesso: Maria De Filippi annuncia i due ragazzi che rischiano, li manda in casetta e poi solo lì, in forma privata, annuncia chi dovrà abbandonare il programma tv. Prima di arrivarci però, dobbiamo capire che è stata una puntata solitamente intensa. Tutto è iniziato con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno dato il via alle danze, letteralmente. Poi i tre giudici si sono sfidati, come al solito, per vedere chi comincerà. Maria fa sfidare Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio e partono a sfidarsi Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro e ...

