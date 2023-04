EA Sports FC | il nuovo titolo calcistico che prenderà il posto della serie FIFA

(Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Laè giunta ufficialmente al capolinea e a prendere ildell’amatoci sarà EAFC. Con questo cambiamento sostanziale, Electronic Arts vuole proiettare i giocatori nel futuro dei giochi di calcio interattivi. Con questo cambiamento, il brand porterà la nuova identità che racchiude anche nuovi obiettivi. Il restylingpasserà anche attraverso unlogo che il team di PlayStation UK ha mostrato in anteprima con un Tweet. Attraverso il lanciopiattaforma EAFC, gli sviluppatori potranno creare e innovare, facendo sperimentare esperienze calcistiche inedite a milioni di appassionati su console, mobile e ...

... LaLiga, Bundesliga, Serie A, la MLS e altre ancora, gran parte di ciò che i giocatori hanno a lungo apprezzato e sperimentato in FIFA, saranno ancora disponibili nel prossimoEAFC. Al ...... e ora che EA ha perso i diritti sul nome, ha deciso di continuare a produrre i nuovi giochi della serie sotto ilbrand EAFC. La presentazione completa delcapitolo annuale è in ...EAha presentato illogo EAFC, che sostituirà il logo FIFA nella loro prossima release di gioco di calcio. Ecco i dettagli... Electronic Arts ha ufficialmente annunciato il suologo calcistico EA ...

Ea Sports Fc, svelato il teaser del nuovo gioco erede di Fifa Sky Sport

