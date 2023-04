EA Sports FC 24 | tutto quello che devi sapere sul “nuovo” FIFA 24!

(Di venerdì 7 aprile 2023) E’ passato quasi un anno da quando, lo scorso maggio, Electronic Arts annuncio l’arrivo di una piccola ma significativa rivoluzione nel mondo dei videogame calcistici: con il termine, alla fine della stagione 2022/23, del quasi trentennale accordo con la, la federazione calcistica internazionale,in uscita nell’autunno 2022, ossia23, sarebbe stato il loro ultimo gioco ad utilizzare quel nome e, a partire dall’estate 2024, avrebbe fatto il suo debutto il “” EA Sport FC! Nelle ultime settimane stanno aumentando sempre di più le voci sultitolo di EA e, come di consueto, è giunta per noi l’ora di iniziare a dare un’occhiata a quelle che sono le informazioni ufficiali, i “rumors”, più o meno attendibili e le “fake news” che circolano in rete. Iniziamo! EA ...

Questo nuovo franchise segna il passaggio a una nuova era del gioco di calcio e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per i fan di tutto il mondo. Il lancio di EAFC segna una svolta ...

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo titolo di EA Sports, con alcune novità finalmente svelate. Dopo mesi di attesa, EA Sports rivela le rime novità sul nuovo titolo della saga FIFA. Come noto…