È uscito “I tre moschettieri – D’Artagnan” con Vincent Cassel

PARIGI – È uscito ieri, 6 aprile, "I tre moschettieri – D'Artagnan", film diretto da Martin Bourboulon. Notorious Pictures. D'Artagnan e i 3 moschettieri tornano sul grande schermo in una pellicola epica tra duelli all'ultimo sangue, intrighi e passioni. È il momento di combattere per l'onore e per il Re. Nel cast figurano Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel. D'Artagnan è interpretato da François Civil. Athos, Porthos e Aramis sono Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris. Il Cardinale Richelieu è Eric Ruf. Scritto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, il lungometraggio è prodotto da Dimitri Rassam e Pathé Films. La seconda parte, intitolata "I tre moschettieri: Milady", è stata ...

