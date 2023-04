“È una spia” | incriminato il giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Evan Gershkovich,delalcuni giorni fa in, è stato formalmenteper spionaggio. Lo rende noto l’agenzia Tass, mentre il reporter ha negato ogni accusa. Sul Cremlino sono stati fatti diversi tentativi di pressione per chiederne il rilascio, ma secondo quanto detto dal viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov si tratta di “speranze inutili”. Ryabkov ha anche avuto un incontro con l’ambasciatrice americana a Mosca Linne Tracy. “Durante la discussione sulla detenzione indel cittadino americano Gershkovich, sollevata da Tracy, è stata richiamata l’attenzione del capo della missione diplomatica sulla natura grave delle accuse che sta affrontando. È stato sottolineato che è stato colto in ...