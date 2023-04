E dal 1 ottobre parte il loro tour dal Teatro Brancaccio di Roma (Di venerdì 7 aprile 2023) Pio e Amedeo si congedano dal pubblico di Canale 5. Stasera alle 21.45 va in onda la terza e ultima puntata di Felicissima sera 2023 – All inclusive. Per il gran finale sono previsti molti ospiti, tra cui conduttori e diversi cantanti. Pio e Amedeo: la carriera degli attori pugliesi dagli esordi guarda le foto Leggi anche › “Felicissima sera”, torna la comicità scorretta di Pio e Amedeo. Farà danni come l’edizione precedente? Felicissima sera 2023, gli ospiti dell’ultima puntata Questi conduttori ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 aprile 2023) Pio e Amedeo si congedano dal pubblico di Canale 5. Stasera alle 21.45 va in onda la terza e ultima puntata di Felicissima sera 2023 – All inclusive. Per il gran finale sono previsti molti ospiti, tra cui conduttori e diversi cantanti. Pio e Amedeo: la carriera degli attori pugliesi dagli esordi guarda le foto Leggi anche › “Felicissima sera”, torna la comicità scorretta di Pio e Amedeo. Farà danni come l’edizione precedente? Felicissima sera 2023, gli ospiti dell’ultima puntata Questi conduttori ...

