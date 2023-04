E’ comodissimo in bagno e Lidl lo vende a soli 19 | 90 euro

Leggi su consumatore

(Di venerdì 7 aprile 2023) Le catene di supermercati propongono spesso anche prodotti in offerta diversi dagli alimentari Le catene dei supermercati non sono soltanto interessate a conquistare clienti attraverso lo strumento promozionale delle offerte del settore alimentare. Infatti, spesso e volentieri alcune catene sono proiettate anche alla vendita di altre tipologie di prodotti. Si va, così da quelli per L'articolo proviene da Consumatore.com.