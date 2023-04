Dugarry stufo di Mbappé | “Fermiamo questo ego”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Dugarry attacca Mbappè: 'Sono stufo, è imbarazzante' | Serie A - sportli26181512 : Dugarry attacca Mbappè: ‘Sono stufo, è imbarazzante’: L’ex centravanti del Milan Dugarry attacca duramente Mbappè s… - infoitsport : Dugarry stufo di Mbappé: 'Vuole scegliere anche ds e compagni. Zero classe, imbarazzante' -

Commenta per primo L'ex centravanti del Milanattacca duramente Mbappè su RMC Sport: 'Basta, sonodi tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing... Ok, il club doveva avvertirlo. Ma secondo ...Le dichiarazioni di: "Basta, sonodi tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing. Ok, il club doveva avvertirlo. Ma secondo voi vale la pena un ...Commenta per primo L'ex centravanti del Milanattacca duramente Mbappè su RMC Sport: 'Basta, sonodi tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing... Ok, il club doveva avvertirlo. Ma secondo ...

Dugarry stufo di Mbappé: "Vuole scegliere anche ds e compagni. Zero classe, imbarazzante" TUTTO mercato WEB

Cordiali saluti, Kylian Mbappé". Per questa ragione Dugarry ha sbottato: "Basta, sono stufo di tutta questa suscettibilità. Lo mettiamo al centro della comunicazione, del marketing... Ok, il club ...Christophe Dugarry, ex attaccante, ha parlato a RMC Sport del caso Mbappé, che ha attaccato il Psg per aver pubblicato un video promozionale non concordato: “Va bene che il club doveva avvertirlo, ma ...