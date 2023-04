Due «sognatori» d’avanguardia dell’ambientalismo (Di venerdì 7 aprile 2023) In tanti a Torino (e non solo) conoscevano Gabriele del Carlo e Velio Coviello. Vittime di una valanga in Val d’ Aosta, ambientalisti e “sognatori”. Non ancora 40 anni, diversamente first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 7 aprile 2023) In tanti a Torino (e non solo) conoscevano Gabriele del Carlo e Velio Coviello. Vittime di una valanga in Val d’ Aosta, ambientalisti e “”. Non ancora 40 anni, diversamente first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Max030123 : @NataNuda Non perdiamo la speranza, complimenti ai due sognatori ?????? - CiupiSupporterr : Non sarà così, lo dico per tutti i sognatori. Per due motivi: 1. La mamma e la sorella di Tavassi ne hanno dette di… - kyra066 : RT @Alessia00286018: 3 gli amichetti... In famiglia avete casi di sognatori? - Dio santo... non so... io... ho un fratello attore di teatro… -