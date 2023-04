Due milioni per le proposte innovative. La “call for ideas” di Fondazione Tim (Di venerdì 7 aprile 2023) Una spinta alla cultura dell’innovazione negli ambiti dell’inclusione sociale, dell’arte e della cultura, dell’istruzione e della ricerca scientifica. È l’obiettivo di Fondazione Tim che lancia la call for ideas 2023 realizzata per sostenere le idee e i progetti più innovativi che utilizzano la tecnologia come strumento distintivo per lo sviluppo sociale. E le risorse non mancano, visto che sono stati stanziati per il progetto 2 milioni di euro, 700 mila euro per ogni ambito. Con questo progetto Fondazione Tim, presieduta da Salvatore Rossi e guidata dal direttore generale Giorgia Floriani, “rafforza l’impegno di responsabilità verso la comunità”, viene sottolineato nella nota in cui si spiega che le nuove idee dovranno trovare applicazione in ciascuno dei tre macro ambiti: Inclusione sociale, “per ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 aprile 2023) Una spinta alla cultura dell’innovazione negli ambiti dell’inclusione sociale, dell’arte e della cultura, dell’istruzione e della ricerca scientifica. È l’obiettivo diTim che lancia lafor2023 realizzata per sostenere le idee e i progetti più innovativi che utilizzano la tecnologia come strumento distintivo per lo sviluppo sociale. E le risorse non mancano, visto che sono stati stanziati per il progetto 2di euro, 700 mila euro per ogni ambito. Con questo progettoTim, presieduta da Salvatore Rossi e guidata dal direttore generale Giorgia Floriani, “rafforza l’impegno di responsabilità verso la comunità”, viene sottolineato nella nota in cui si spiega che le nuove idee dovranno trovare applicazione in ciascuno dei tre macro ambiti: Inclusione sociale, “per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : Chissà se nei due milioni di euro rientrano anche gli stivali esibiti teatralmente prima di entrare in Parlamento... - Agenzia_Ansa : Arriva una nuova stangata per gli automobilisti italiani, con la benzina che torna a sfondare i due euro al litro.… - repubblica : Caso Soumahoro, chiusa l'inchiesta sulla moglie e la suocera: 'Spesi in vestiti di lusso due milioni di euro delle… - Alessan61603672 : @chiaragribaudo Forse che forse, ci incastrano qualcosa i farmaci che hanno fatto in questi due anni a milioni di italioti ???? - katiaMMLights : RT @mengonianalytic: Nella giornata di ieri “Due Vite” totalizza su Spotify 310K streams. Su Apple Music la canzone oscilla tra la quinta… -