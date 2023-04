Due israeliane uccise in Cisgiordania. Israele attacca il sud del Libano (Di venerdì 7 aprile 2023) Non accenna a fermarsi e anzi è sempre più preoccupante la tensione in Medio Oriente. Le ultime notizie arrivano dalla Cisgiordania dove due israeliane sono state uccise, e una terza è grave in un ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) Non accenna a fermarsi e anzi è sempre più preoccupante la tensione in Medio Oriente. Le ultime notizie arrivano dalladove duesono state, e una terza è grave in un ...

Due israeliane uccise in Cisgiordania. Israele attacca il sud del Libano Non accenna a fermarsi e anzi è sempre più preoccupante la tensione in Medio Oriente. Le ultime notizie arrivano dalla Cisgiordania dove due israeliane sono state uccise, e una terza è grave in un attentato palestinese a colpi di arma da fuoco nella Valle del Giordano, riferisce l'esercito israeliano. Ma stanotte Israele ha attaccato ...

Mo: 2 donne israeliane uccise e una ferita in attacco in Cisgiordania
Tel Aviv, 7 apr. - Due donne israeliane sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita dopo un attacco a colpi di arma da fuoco avvenuto nei pressi di un insediamento ad Hamra, nel nord della Cisgiordania. L'Esercito ...

Nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano

Mo: Israele revoca allerta aerea nel sud
Secondo i media israeliani, l'Idf potrebbe abbassare ulteriormente il livello di allerta nelle prossime ore se il movimento islamista dovesse cessare i suoi attacchi. Tuttavia, le violenze continuano: ...

Sparatoria in Cisgiordania, uccise 2 israeliane
(LaPresse) - Due donne israeliane sono state uccise e un altro israeliano è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nel nord della Cisgiordania vicino all'insediamento di Hamra. Lo riferiscono i ...