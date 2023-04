Due israeliane uccise in attentato in Cisgiordania (Di venerdì 7 aprile 2023) Due israeliane sono state uccise, ed una terza è grave, in un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in Cisgiordania. Lo hanno detto l'esercito israeliano e i servizi d'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Duesono state, ed una terza è grave, in unpalestinese a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in. Lo hanno detto l'esercito israeliano e i servizi d'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... transnazionale : Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato #spaziotransnazionale informa - DarthPump : Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato - MediasetTgcom24 : Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato palestinese #cisgiordania #7aprile #israele #palestina - ItalyNowadays : Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato. - Giuseppe_alari : Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato -

Due israeliane uccise in attentato in Cisgiordania Due israeliane sono state uccise, ed una terza è grave, in un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in Cisgiordania. Lo hanno detto l'esercito israeliano e i servizi d'... Israele bombarda Libano e Gaza, colpiti siti Hamas. Due israeliane uccise in Cisgiordania Intanto due donne israeliane sono rimaste uccise e un'altra risulta gravemente ferita, in seguito a un attacco con armi da fuoco avvenuto vicino alla colonia di Hamra, nel Nord della Cisgiordania. Lo ... Sparatoria in Cisgiordania, uccise due israeliane e ferita una terza persona Due donne israeliane sono state uccise mentre una terza persona è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta nel nord della Cisgiordania, vicino all'insediamento di Hamra. Lo riferiscono i servizi di ... sono state uccise, ed una terza è grave, in un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in Cisgiordania. Lo hanno detto l'esercito israeliano e i servizi d'...Intantodonnesono rimaste uccise e un'altra risulta gravemente ferita, in seguito a un attacco con armi da fuoco avvenuto vicino alla colonia di Hamra, nel Nord della Cisgiordania. Lo ...donnesono state uccise mentre una terza persona è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta nel nord della Cisgiordania, vicino all'insediamento di Hamra. Lo riferiscono i servizi di ... Nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano Agenzia ANSA Due israeliane uccise in attentato in Cisgiordania (ANSA) - TEL AVIV, 07 APR - Due israeliane sono state uccise, ed una terza è grave, in un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in Cisgiordania. Lo hanno detto ... Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato palestinese In Cisgiordania, nella Valle del Giordano, un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco ha provocato la morte di due israeliane. Lo hanno riportato l'esercito israeliano e i servizi di emergenza, ... (ANSA) - TEL AVIV, 07 APR - Due israeliane sono state uccise, ed una terza è grave, in un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco nella Valle del Giordano, in Cisgiordania. Lo hanno detto ...In Cisgiordania, nella Valle del Giordano, un attentato palestinese a colpi d'arma fuoco ha provocato la morte di due israeliane. Lo hanno riportato l'esercito israeliano e i servizi di emergenza, ...