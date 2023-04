Dove vedere la Parigi-Roubaix 2023 in TV e in streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) Domenica 9 aprile si correrà la Parigi-Roubaix, una delle classiche di ciclismo più conosciute al mondo (non a caso è nominata la Reine, la regina delle Classiche). A una settimana di distanza dall’impresa eroica di Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre, la Pascale (letteralmente la corsa di Pasqua, l’altro nome con cui è conosciuta) attende il gruppo con i suoi 29 settori di pavé, per un totale di 54 km. Un anno dopo il successo a sorpresa di Dylan Van Baarle, quest’anno Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel proveranno a riscattare rispettivamente il 4° e 2° posto ottenuto la scorsa domenica al Giro delle Fiandre. Uno degli outsider principali della Reine è il corridore della Trek-Segafredo Mads Pedersen, insieme a Stefan Kung, Christophe Laporte, Alexander Kristoff, Kasper Asgreen e il nostro Matteo Trentin. Impossibile poi non citare Filippo Ganna, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Domenica 9 aprile si correrà la, una delle classiche di ciclismo più conosciute al mondo (non a caso è nominata la Reine, la regina delle Classiche). A una settimana di distanza dall’impresa eroica di Tadej Pogacar al Giro delle Fiandre, la Pascale (letteralmente la corsa di Pasqua, l’altro nome con cui è conosciuta) attende il gruppo con i suoi 29 settori di pavé, per un totale di 54 km. Un anno dopo il successo a sorpresa di Dylan Van Baarle, quest’anno Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel proveranno a riscattare rispettivamente il 4° e 2° posto ottenuto la scorsa domenica al Giro delle Fiandre. Uno degli outsider principali della Reine è il corridore della Trek-Segafredo Mads Pedersen, insieme a Stefan Kung, Christophe Laporte, Alexander Kristoff, Kasper Asgreen e il nostro Matteo Trentin. Impossibile poi non citare Filippo Ganna, ...

