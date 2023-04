Dove può arrivare Lorenzo Musetti in classifica ATP a Marrakech: le proiezioni del ranking (Di venerdì 7 aprile 2023) Raggiungendo i quarti di finale del torneo ATP Marrakech 2023 Lorenzo Musetti ha eguagliato quanto fatto lo scorso anno, andando già a recuperare i 45 punti nel ranking ATP che scarterà lunedì 10 aprile. L’azzurro, inoltre, è già certo di non poter perdere posizioni in classifica. Musetti d’ora in poi potrà soltanto migliorare: in caso di passaggio in semifinale l’azzurro si porterebbe a quota 1885 punti, restando al 21° posto, mentre in caso di passaggio in finale andrebbe a 1945, salendo al 20° posto, sorpassando il croato Borna Coric. In caso di vittoria in finale, infine, Musetti riuscirebbe a portarsi a quota 2045, pur restando al 20° posto. Musetti-Muller in tv oggi, ATP Marrakech 2023: orario, programma, ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Raggiungendo i quarti di finale del torneo ATP2023ha eguagliato quanto fatto lo scorso anno, andando già a recuperare i 45 punti nelATP che scarterà lunedì 10 aprile. L’azzurro, inoltre, è già certo di non poter perdere posizioni ind’ora in poi potrà soltanto migliorare: in caso di passaggio in semifinale l’azzurro si porterebbe a quota 1885 punti, restando al 21° posto, mentre in caso di passaggio in finale andrebbe a 1945, salendo al 20° posto, sorpassando il croato Borna Coric. In caso di vittoria in finale, infine,riuscirebbe a portarsi a quota 2045, pur restando al 20° posto.-Muller in tv oggi, ATP2023: orario, programma, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Risorgiamo : ??????SICCITÀ Ecco un DISEGNINO da SCUOLA ELEMENTARE, dove si insegna che l' acqua NON PUÒ FINIRE, poichè il suo è un… - Stefyeli24 : @gorettisanta1 Ma per chi non ha telegram dove può riascoltarla ? - CVanna7 : @gorettisanta1 Dove si può riascoltare? - gloria_tonani : @gorettisanta1 Dove si può vedere - vlgreys_ : @gorettisanta1 Dove si può riascoltare? -

5 saghe scomparse dalla storia dei videogiochi ... dagli anni Settanta a oggi, non ha mai smesso di andare avanti: ogni passo falso, insomma, può ... Uscito nel 2005, Mercenaries: Playground of Destruction ci porta nel cuore delle due coree, dove la ... √ Nitro: 'Oggi fa rap il ragazzino figo, non più l'escluso' Un controllo che non ci permette di capire dove sia il vero e dove sia il falso. Spesso a più ... Che cosa conta "Beh, si può anche pensare che sia più importante sentirsi dire da un fan 'una tua ... Abbiamo letto in anteprima il nuovo libro di Fabio Geda Non è nel passato che può trovare un senso alla sua vita, ma in scelte radicali. E ricordando la pace che aveva sperimentato a Ceglio, un paese dove aveva soggiornato per qualche giorno durante una ... ... dagli anni Settanta a oggi, non ha mai smesso di andare avanti: ogni passo falso, insomma,... Uscito nel 2005, Mercenaries: Playground of Destruction ci porta nel cuore delle due coree,la ...Un controllo che non ci permette di capiresia il vero esia il falso. Spesso a più ... Che cosa conta "Beh, sianche pensare che sia più importante sentirsi dire da un fan 'una tua ...Non è nel passato chetrovare un senso alla sua vita, ma in scelte radicali. E ricordando la pace che aveva sperimentato a Ceglio, un paeseaveva soggiornato per qualche giorno durante una ... Yemen, dove mettere al mondo un bambino può costarti la vita Intersos