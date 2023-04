“Dove l’abbiamo già vista”. UeD, critiche dopo la scoperta su Alessia: non è un volto nuovo (Di venerdì 7 aprile 2023) I fan di Uomini e Donne hanno visto giusto poi, quando hanno letto il nome, non hanno avuto più dubbi: Alessia, l’ultima corteggiatrice di Luca Daffrè, non è solo bellissima ma anche famosa e con un pregresso nel mondo dello spettacolo. E c’è dell’altro: perché si conoscevano già prima di entrare in studio. Ad ammetterlo è stessa Maria De Filippi. Mentre a tirare fuori la storia ci aveva pensato Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Lollo Magazine raccontando Dove è stata già vista. Alessia, che non ha commentato per ora, ha fatto intanto la prima esterna con Luca Daffrè scatenando la reazione di fan di Uomini e Donne che non credono alla coppia. “Lo sente un anno fa, non è andata in porto, ora si presenta. Hanno parlato su Instagram, si sono scambiati il cellulare e vorrebbero far credere a tutti che in un anno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) I fan di Uomini e Donne hanno visto giusto poi, quando hanno letto il nome, non hanno avuto più dubbi:, l’ultima corteggiatrice di Luca Daffrè, non è solo bellissima ma anche famosa e con un pregresso nel mondo dello spettacolo. E c’è dell’altro: perché si conoscevano già prima di entrare in studio. Ad ammetterlo è stessa Maria De Filippi. Mentre a tirare fuori la storia ci aveva pensato Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Lollo Magazine raccontandoè stata già, che non ha commentato per ora, ha fatto intanto la prima esterna con Luca Daffrè scatenando la reazione di fan di Uomini e Donne che non credono alla coppia. “Lo sente un anno fa, non è andata in porto, ora si presenta. Hanno parlato su Instagram, si sono scambiati il cellulare e vorrebbero far credere a tutti che in un anno ...

